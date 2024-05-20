Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cuaca Buruk Diduga Jadi Penyebab Jatuhnya Pesawat yang Membawa Presiden Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:38 WIB
Cuaca Buruk Diduga Jadi Penyebab Jatuhnya Pesawat yang Membawa Presiden Iran
Cuaca buruk diduga jadi penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi (Foto: AP)
A
A
A

IRAN - Media pemerintah Iran mengatakan cuaca buruk menjadi faktor penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan jajaran menterinya.

Tak hanya itu, cuaca buruk juga mempersulit upaya penyelamatan yang dilakukan petugas.

Helikopter yang membawa Raisi,menteri luar negerinya dan pejabat lainnya jatuh saat melintasi daerah pegunungan barat laut Iran dalam kabut tebal pada Minggu (19/5/2024).

Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi kejadian.

Pejabat itu mengatakan nyawa Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dalam bahaya menyusul jatuhnya helikopter, yang terjadi dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke perbatasan dengan Azerbaijan di barat laut Iran.

Kantor berita negara IRNA mengatakan Raisi terbang dengan helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS).

“Kami masih berharap, namun informasi yang didapat dari lokasi jatuhnya pesawat sangat memprihatinkan,” kata pejabat tersebut kepada Reuters, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Halaman:
1 2
      
