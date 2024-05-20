Menantu Presiden Jokowi Resmi Daftar Balon Gubernur Sumut ke Partai Gerinda

MEDAN - Menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatra Utara melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Bobby menyerahkan berkas pendaftarannya secara langsung ke Kantor DPD Gerindra Sumatra Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (20/5/2024) sore.

Dengan menggunakan kemeja berwarna putih serta celana berwarna krem, Bobby tiga sekitar pukul 18.30 WIB. Dia disambut langsung oleh Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu dan Bendahara DPD Gerindra Sumut Mery Amelia Prasetio dan sejumlah pengurus yang lain.

"Alhamdulillah tadi juga sudah mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra," ujar Bobby.

Bobby sebenarnya telah mendapatkan penugasan dari Partai Golkar untuk Pilkada Sumut 2024. Bobby ditugaskan bersama Ketua DPD Golkar Sumur, Musa Rajekshah untuk posisi yang Balon Gubsu.

Namun Bobby terus mencari dukungan tambahan untuk kesuksesan pencalonannya. Bobby juga direncanakan akan mendaftar ke Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobby beberapa waktu lalu.

(Khafid Mardiyansyah)