Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesedihan Mendalam, Raja Salman dan Putra Mahkota Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:55 WIB
Kesedihan Mendalam, Raja Salman dan Putra Mahkota Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Iran
Raja Salman sampaikan belasungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi (Foto: Asharq Al Awsat)
A
A
A

RIYADH - Kepemimpinan Arab Saudi pada Senin (20/5/2024) menyampaikan belasungkawa atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dan pejabat Iran lainnya dalam kecelakaan helikopter.

Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, mengirimkan surat belasungkawa terpisah kepada Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber atas kematian Raisi.

Mereka menyampaikan simpati yang mendalam kepada Mokhber dan rakyat Iran atas kematian Raisi dan rekan-rekannya.

“Kami menyampaikan simpati kami yang terdalam kepada Anda dan rakyat Republik Islam Iran, memohon kepada Allah SWT untuk melimpahkan rahmat dan pengampunannya kepada almarhum”, kata Raja Salman dalam pesan kabelnya.

Putra Mahkota mengatakan bahwa berita kematian Raisi dan rekan-rekannya diterima dengan kesedihan yang mendalam, serta menyatakan belasungkawa dan simpati yang terdalam.

Media pemerintah Iran melaporkan Raisi, 63, dan menteri luar negeri negara tersebut serta sejumlah orang lainnya ditemukan tewas di lokasi kecelakaan helikopter pada Senin (20/5/2024) setelah pencarian selama berjam-jam melalui wilayah pegunungan berkabut di barat laut negara itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement