Kesedihan Mendalam, Raja Salman dan Putra Mahkota Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Iran

RIYADH - Kepemimpinan Arab Saudi pada Senin (20/5/2024) menyampaikan belasungkawa atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dan pejabat Iran lainnya dalam kecelakaan helikopter.

Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, mengirimkan surat belasungkawa terpisah kepada Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber atas kematian Raisi.

Mereka menyampaikan simpati yang mendalam kepada Mokhber dan rakyat Iran atas kematian Raisi dan rekan-rekannya.

“Kami menyampaikan simpati kami yang terdalam kepada Anda dan rakyat Republik Islam Iran, memohon kepada Allah SWT untuk melimpahkan rahmat dan pengampunannya kepada almarhum”, kata Raja Salman dalam pesan kabelnya.

Putra Mahkota mengatakan bahwa berita kematian Raisi dan rekan-rekannya diterima dengan kesedihan yang mendalam, serta menyatakan belasungkawa dan simpati yang terdalam.

Media pemerintah Iran melaporkan Raisi, 63, dan menteri luar negeri negara tersebut serta sejumlah orang lainnya ditemukan tewas di lokasi kecelakaan helikopter pada Senin (20/5/2024) setelah pencarian selama berjam-jam melalui wilayah pegunungan berkabut di barat laut negara itu.