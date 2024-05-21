Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Iran Meninggal, PM Malaysia Anwar Ibrahim Puji Dedikasi Ebrahim Raisi untuk Keadilan dan Perdamaian

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:51 WIB
Presiden Iran Meninggal, PM Malaysia Anwar Ibrahim Puji Dedikasi Ebrahim Raisi untuk Keadilan dan Perdamaian
PM Malaysia sampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Presiden Iran dan puji dedikasi Raisi terkait keadilan dan perdamaian (Foto: X)
MALAYSIA - Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Iran atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan beberapa pejabat pemerintah di barat laut Iran, pada Minggu (19/5/2024).

Anwar mengatakan Malaysia turut berduka atas musibah yang menimpa negara sahabat Iran.

“Saya sangat sedih atas kematian tragis Presiden Ebrahim Raisi dan beberapa pejabat Republik Islam Iran lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian,” terangnya, dikutip Bernama.

“Doa dan solidaritas kami sampaikan kepada rakyat Iran selama masa yang sangat sulit ini. Semoga Allah memberkati jiwa mereka dan menempatkan mereka di antara orang-orang yang saleh,” tulisnya di di Facebook.

Anwar mengaku mendapat kehormatan untuk bertemu Raisi pada November tahun lalu.

Anwar juga membagikan foto dirinya dan Raisi yang diambil saat pertemuan mereka di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada November lalu.

 “Raisi mencontohkan komitmen yang mendalam terhadap kesejahteraan rakyatnya dan martabat bangsanya, yang mewakili peradaban yang membanggakan dan kaya yang berakar pada prinsip-prinsip Islam,” ungkapnya.

Telusuri berita news lainnya
