UEA Umumkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo di RI

BALI - Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan peletakan batu pertama proyek ‘Pusat Internasional untuk Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed - Joko Widodo’ bekerja sama dengan Republik Indonesia (RI) di Pulau Bali. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya global dalam mengembangkan mangrove, yang merupakan salah satu solusi terpenting dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir.

Hal ini disampaikan dalam acara yang diadakan hari ini di Bali, yang dihadiri oleh H.E. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia; H.E. Suhail Mohamed Faraj Faris Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA sekaligus Utusan Khusus untuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia; H.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahhak, Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup UEA; H.E. Abdulla Balalaa, Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Energi dan Keberlanjutan UEA; dan H.E. Abdulla Salem AlDhaheri, Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia, Republik Timor Leste, dan ASEAN, serta sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara.

Pusat Internasional untuk Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo ini merupakan salah satu kontribusi terpenting UEA dalam memperkuat kelestarian iklim dan lingkungan di dunia serta melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim.

Lembaga ini juga menggambarkan kuatnya hubungan strategis antara UEA dan Indonesia dalam berbagai bidang yang penting, terutama dalam memajukan sistem pembangunan berkelanjutan dan menyatukan upaya untuk menciptakan masa depan berkelanjutan bagi kedua negara.

H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA sekaligus Utusan Khusus untuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek Pusat Penelitian Internasional Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo adalah sebuah langkah penting untuk menguatkan kerja sama internasional di bidang penelitian lingkungan, karena proyek ini mencerminkan komitmen UEA untuk melindungi lingkungan, khususnya ekosistem sensitif seperti mangrove.

Menteri Suhail menjelaskan bahwa proyek ini dilakukan dalam kerangka upaya UEA dalam menghadapi perubahan iklim, dan akan berkontribusi dalam mengembangkan strategi yang diperlukan untuk melestarikan lingkungan.