Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

UEA Umumkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo di RI

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:19 WIB
UEA Umumkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo di RI
UEA umumkan peletakan batu pertama pembangunan pusat penelitian mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo di Bali (Foto: Okezone)
A
A
A

BALI - Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan peletakan batu pertama proyek ‘Pusat Internasional untuk Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed - Joko Widodo’ bekerja sama dengan Republik Indonesia (RI) di Pulau Bali. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya global dalam mengembangkan mangrove, yang merupakan salah satu solusi terpenting dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir.

Hal ini disampaikan dalam acara yang diadakan hari ini di Bali, yang dihadiri oleh H.E. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia; H.E. Suhail Mohamed Faraj Faris Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA sekaligus Utusan Khusus untuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia; H.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahhak, Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup UEA; H.E. Abdulla Balalaa, Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Energi dan Keberlanjutan UEA; dan H.E. Abdulla Salem AlDhaheri, Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia, Republik Timor Leste, dan ASEAN, serta sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara.

Pusat Internasional untuk Penelitian Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo ini merupakan salah satu kontribusi terpenting UEA dalam memperkuat kelestarian iklim dan lingkungan di dunia serta melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim.

Lembaga ini juga menggambarkan kuatnya hubungan strategis antara UEA dan Indonesia dalam berbagai bidang yang penting, terutama dalam memajukan sistem pembangunan berkelanjutan dan menyatukan upaya untuk menciptakan masa depan berkelanjutan bagi kedua negara.

H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA sekaligus Utusan Khusus untuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek Pusat Penelitian Internasional Mangrove Mohamed bin Zayed-Joko Widodo adalah sebuah langkah penting untuk menguatkan kerja sama internasional di bidang penelitian lingkungan, karena proyek ini mencerminkan komitmen UEA untuk melindungi lingkungan, khususnya ekosistem sensitif seperti mangrove.

Menteri Suhail menjelaskan bahwa proyek ini dilakukan dalam kerangka upaya UEA dalam menghadapi perubahan iklim, dan akan berkontribusi dalam mengembangkan strategi yang diperlukan untuk melestarikan lingkungan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104338/perbatasan_uea_dan_oman_berbentuk_donut-dxBE_large.jpg
Unik, Perbatasan Berbentuk Donat antara UEA dan Oman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/18/2974826/uea-resmi-dihapus-dari-daftar-abu-abu-fatf-H065qW0V3X.jpg
UEA Resmi Dihapus dari Daftar Abu-Abu FATF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963240/miliki-kesamaan-dubes-uea-apresiasi-toleransi-antar-umat-beragama-di-indonesia-KML7dNjxGA.jpg
Miliki Kesamaan, Dubes UEA Apresiasi Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/18/2853168/adik-presiden-uea-mbz-meninggal-pasang-bendera-setengah-tiang-dan-gelar-hari-berkabung-selama-3-hari-JG1EuIHEwP.jpg
Adik Presiden UEA MBZ Meninggal, Pasang Bendera Setengah Tiang dan Gelar Hari Berkabung Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/18/2829506/di-tengah-cuaca-panas-dan-hiruk-pikuk-urbanisasi-uae-pulihkan-hutan-bakau-lawan-perubahan-iklim-Bno0mAovTG.jpg
Di Tengah Cuaca Panas dan Hiruk Pikuk Urbanisasi, UAE Pulihkan Hutan Bakau Lawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/01/18/2387548/wanita-ini-telanjang-di-depan-polisi-sambil-menghina-motifnya-terungkap-qXJRHgO7km.jpg
Wanita Ini Telanjang di Depan Polisi Sambil Menghina, Motifnya Terungkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement