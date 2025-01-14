Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Unik, Perbatasan Berbentuk Donat antara UEA dan Oman

Shabila Dina , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |16:47 WIB
Unik, Perbatasan Berbentuk Donat antara UEA dan Oman
Unik, Perbatasan Berbentuk Donat antara UEA dan Oman
JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman merupakan negara yang berada dalam benua Asia. Oman masuk ke dalam Asia Barat Daya dan UEA masuk ke Asia Barat. Jika dilihat secara geografis, kedua negara ini terlihat bersebelahan. Tentunya jika persis berdekatan, mereka pasti memiliki beberapa area perbatasan. 

1. Perbatasan Oman dan UEA

Mengacu pada laman The World Factbook, perbatasan Oman dan Uni Emirat Arab terdiri atas tiga bagian dengan total panjang 609 km (378 mil). Ketiga perbatasan ini tidak sepenuhnya bersebelahan, dan terpisah menjadi tiga wilayah. Antara lain Bagian utara (Musandam) Terletak di Semenanjung Musandam yang terisolasi dari daratan utama Oman dan berbatasan dengan UEA. 

Bagian tengah (Madha-Nahwa yakni: Enklave yang terpisah dari wilayah utama kedua negara. Bentuk perbatasan ini memang cukup unik. Karena jika dilihat dari peta, bentuk perbatasannya seperti donat. 

Perbatasan di bagian selatan membentang di sepanjang wilayah daratan utama Oman dan UEA.

Jika diperhatikan lebih dekat di sisi kanan atas wilayah UEA, dapat dilihat ada wilayah kecil Oman di dalam wilayah UEA. Yang menarik, wilayah UEA lainnya yang berada di wilayah Oman. 

2. Perbatasan Berentuk Donat

Pada dasarnya, ada UEA di Oman, yang merupakan bagian dari UEA. Maka tampak perbatasan ini berbentuk seperti donat, meski tidak bulat sempurna. 

Saking uniknya bentuk perbatasan ini, beberapa blog traveler pergi secara langsung untuk melihat perbatasan yang disebut enklave dan counter enklave. Seperti yang dilakukan sepasang kekasih pada laman Young Pioneer Tours, mereka menikmati sebuah donat di dalam donat. 

“Kami memanfaatkan kesempatan untuk menyiapkan beberapa donat Krispy Kreme terlebih dahulu sehingga kami dapat memakan donat dari dalam donat! Keren sekali ya.” melansir laman tersebut, Selasa (14/1/2025). 

 

