HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Ceker Ayam Turunkan Kolesterol

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |05:15 WIB
Humor Gus Dur : Ceker Ayam Turunkan Kolesterol
Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur)/foto: dok Okezone
PRESIDEN keempat Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok jenaka. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) satu ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Menariknya humor-humor Gus Dur penuh makna.

Cerita menarik bahkan humor Gus Dur banyak dinukilkan dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tertarik dengan sosok sang kiai, dan ada juga saksi yang kerap berkisah, seperti dinukil dari nu.or.id, Selasa (21/5/2024).

Diketahui, Gus Dur punya satu kebiasaan unik, setiap dia datang ke Kota Solo, tak lupa untuk mampir ke warung makan Gudeg Ceker Ayam di daerah Margoyudan.

“Beliau belum kerso tidur dan istirahat kalau belum dahar ceker ayam Margoyudan dan ngunjuk wedang jahe-nya Mbah Wir yang biasanya dibawakan Mas Didik Gunawan, suaminya Bu Faridah Budi Astuti,” kata Ketua Gusdurian Solo, Hussein Syifa berkisah.

Pernah suatu ketika, dalam kunjungannya ke tempat tersebut, saat makanan sudah tersaji, Gus Dur mempersilakan yang lain untuk segera menikmati kuliner khas Solo itu.

