46 Pati TNI AD Pecah Bintang, Berikut Daftarnya

SEBANYAK 46 Perwira Tinggi (Pati) dari matra TNI AD mendapat kenaikan pangkat. 46 Pati TNI AD tersebut terdiri dari 39 berpangkat Brigjen, dan 7 berpangkat Mayjen.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung acara laporan korps kenaikan pangkat sebanyak 75 Pati dari tiga matra tersebut TNI AD, TNI AL, dan TNI AU tersebut, di GOR A Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu 15 Mei 2024.

Kenaikan Pangkat 75 Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan rincian 46 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL, dan 14 Pati TNI AU. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada 75 Pati TNI yang naik pangkat.

Berikut daftar 46 Pati TNI AD yang Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Mayjen:

1. Mayjen TNI Dian Andriani Ratna Dewi (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan),

2. Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho (Orjen TNI Babinkum TNI),

3. Mayjen TNI Amrin Ibrahim (Pa Sahli Tk III KSAD Bidang Ekkudag),

4. Mayjen TNI Budi Hariswanto (Kapusziad),

5. Mayjen TNI Akhmad Rusli Budi A (Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto),

6. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu (Kas Kogabwilhan I),

7. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kasatwas Unhan),

8. Brigjen TNI Mokhamad Yasin (Aster Kaskostrad),

9. Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo (Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan).

10. Brigjen TNI Mahanom Suparyono (Dirlat Kodiklatad),