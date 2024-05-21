Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi ABG Pembunuh Polisi Kabur dari Lapas, Bikin Sketsa di Bungkus Nasi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |21:07 WIB
Kronologi ABG Pembunuh Polisi Kabur dari Lapas, Bikin Sketsa di Bungkus Nasi
ABG bunuh polisi kabur dari Lapas (Foto : MPI/Ira W)
PESAWARAN - Anak Baru Gede (ABG) berinisial AEA (17), seorang narapidana anak pelaku pembunuhan polisi, Briptu Singgih Abdi Hidayat, melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Bandar Lampung. Rupanya dia telah merencanakan pelarian tersebut sejak 10 Mei 2024.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadilah mengatakan, napi anak berinisial EA (17) itu telah ditangkap anggota Polsek Bangun Rejo, Lampung Tengah.

AEA ditangkap dari dalam mobil travel pada Selasa sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Hitijahubessy saat dikonfirmasi. Selasa (21/5/2024).

"Dari hasil keterangan beberapa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sekamar dengan AEA, bahwa AEA ini telah merencanakan pelarian sejak tanggal 10 Mei 2024," ujar Maya.

Maya menuturkan, polisi juga menemukan adanya sketsa yang dibuat AEA untuk melancarkan pelariannya. Sketsa itu dibuat dengan kertas nasi yang biasanya didapatkan narapidana.

"Dia juga telah membuat sketsa gedung LPKA Kelas IIB Bandar Lampung. Sketsa itu dibuatnya dengan menggunakan kertas nasi," tambah Maya

