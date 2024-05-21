Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragis! Anak Temukan Ibu Tewas Bersimbah Darah di Rumah

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:21 WIB
Tragis! Anak Temukan Ibu Tewas Bersimbah Darah di Rumah
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GROBOGAN - Seorang wanita paruh baya ditemukan tak bernyawa bersimbah darah di kediamannya Desa Kebonagung RT 02 RW 02, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Senin 20 Mei 2024.

Wanita yang diketahui bernama Masriah (54) itu ditemukan anak kandungnya Kumalasari (30) saat masuk ke rumah.

Belum diketahui apakah Masriah ini merupakan korban pembunuhan saudara sendiri atau tidak. Namun, kepolisian dari Sat Reskrim Polres Grobogan masih menyelidiki dan belum bisa memberikan keterangan lengkap terkait kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono menjelaskan, diduga mayat yang ditemukan tersebut merupakan korban pembunuhan. "Iya betul tapi saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih proses penyelidikan," ujarnya singkat kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (21/5/2024).

Menurut informasi yang diperoleh MPI di lapangan, petugas hari ini mencari sejumlah barang bukti yang diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut dibuang pelaku di jembatan perbatasan Desa Sugihmanik dan Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo. 

"Tadi cari barang bukti kasus pembunuhan di Desa Kebunangung. Korban wanita dan katanya barang bukti dibuang ke sungai ini oleh pelaku. Makanya, polisi datang pakai mobil ke lokasi kejadian," ujar Riyanto warga yang menyaksikan dari atas jembatan.

Belum diketahui apakah pelaku merupakan orang dekat dan apakah pelaku lebih dari satu orang. Yang pasti saat mengamankan barang bukti di lokasi pembuangan, warga melihat sebungkus gelap dengan bentuk kain bersimbah darah.

"Ada kain dengan bercak darah. Tapi gak begitu jelas saya lihat sebentar tadi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement