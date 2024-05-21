Tragis! Anak Temukan Ibu Tewas Bersimbah Darah di Rumah

GROBOGAN - Seorang wanita paruh baya ditemukan tak bernyawa bersimbah darah di kediamannya Desa Kebonagung RT 02 RW 02, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Senin 20 Mei 2024.

Wanita yang diketahui bernama Masriah (54) itu ditemukan anak kandungnya Kumalasari (30) saat masuk ke rumah.

Belum diketahui apakah Masriah ini merupakan korban pembunuhan saudara sendiri atau tidak. Namun, kepolisian dari Sat Reskrim Polres Grobogan masih menyelidiki dan belum bisa memberikan keterangan lengkap terkait kasus tersebut.

BACA JUGA: Polisi Gerebek Lokasi Sabung Ayam di Tanah Jawa Simalungun

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono menjelaskan, diduga mayat yang ditemukan tersebut merupakan korban pembunuhan. "Iya betul tapi saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih proses penyelidikan," ujarnya singkat kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (21/5/2024).

Menurut informasi yang diperoleh MPI di lapangan, petugas hari ini mencari sejumlah barang bukti yang diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut dibuang pelaku di jembatan perbatasan Desa Sugihmanik dan Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo.

"Tadi cari barang bukti kasus pembunuhan di Desa Kebunangung. Korban wanita dan katanya barang bukti dibuang ke sungai ini oleh pelaku. Makanya, polisi datang pakai mobil ke lokasi kejadian," ujar Riyanto warga yang menyaksikan dari atas jembatan.

Belum diketahui apakah pelaku merupakan orang dekat dan apakah pelaku lebih dari satu orang. Yang pasti saat mengamankan barang bukti di lokasi pembuangan, warga melihat sebungkus gelap dengan bentuk kain bersimbah darah.

"Ada kain dengan bercak darah. Tapi gak begitu jelas saya lihat sebentar tadi," lanjutnya.