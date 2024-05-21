Pemuda 18 Tahun Ditemukan Tewas di Sungai Cikendal Cimahi Selatan

CIMAHI - Pemuda berusia 18 tahun ditemukan tewas di Sungai Cikendal, perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung RT 05/11 Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin (20/5/2024).

Polisi mengidentifikasi korban bernama Muhamad Aditia Lesmana, pelajar, warga Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, penemuan jasad korban berawal dari saksi Nana Suryana yang berprofesi sebagai Satpam Perumahan Mekar Indah, saat melintas di sekitar Sungai Cikendal, melihat sosok laki-laki dengan posisi telungkup.

“Tidak lama kemudian saksi Nana memanggil rekan kerjanya Taryana dan langsung menghubungi Ketua RW 11 Kelurahan Melong. Selanjutnya ketua RT menghubungi keluarga korban, Babhinkamtibmas, dan petugas Kepolisian Polsek Cimahi Selatan,” kata Kabid Humas.