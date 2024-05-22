Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Jaksa ICC Karim Khan yang Minta Netanyahu Ditangkap Atas Kejahataan Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |16:04 WIB
Profil Jaksa ICC Karim Khan yang Minta Netanyahu Ditangkap Atas Kejahataan Perang Gaza
Profil Jaksa ICC Imran Khan yang minta Netanyahu ditangkap atas kejahatan perang Gaza (Foto: Peter Dejong)
A
A
A

NEW YORK - Karim Khan, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional yang mengumumkan bahwa ia akan mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel dan Hamas paa Senin (20/5/2024), telah banyak menarik perhatian internasional.

Dia mendapatkan reputasi selama karirnya yang panjang di bidang hukum internasional sebagai pembicara yang berbakat dan litigator yang berpikiran keras.

Lalu, siapakah sebenarnya Khan? Khan, seorang litigator Inggris diketahui mengambil alih sebagai kepala jaksa di I.C.C. pada bulan Juni 2021. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai pembela dan penuntut di beberapa pengadilan internasional.

Di antara klien terkenalnya adalah Seif al-Islam el-Qaddafi, putra mendiang diktator Libya Muammar el-Qaddafi; dan Charles Taylor, mantan presiden Liberia, yang memecatnya.

Salah satu kasus yang kontroversial adalah pembelaannya terhadap William Ruto, yang kini menjadi presiden Kenya, yang menghadapi tuduhan menghasut kekerasan setelah pemilu nasional. Pada tahun 2016, ketika Ruto menjadi wakil presiden, kasus ini berakhir dengan pembatalan persidangan karena campur tangan saksi dan campur tangan politik. Khan tidak dituduh melakukan kesalahan. Dia juga menangani masalah kejahatan perang di Rwanda, Kamboja dan Irak.

ICC negara-negara anggota memilih seorang jaksa melalui pemungutan suara rahasia, dan pada tahun 2021 mereka memilih Khan setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Ia mendapat dukungan kuat dari Inggris, antara lain dari Eropa. Meskipun Amerika Serikat bukan anggota mahkamah tersebut, para pejabat Washington mendukungnya di belakang layar.

Salah satu tindakan pertamanya sebagai jaksa, yang mengejutkan banyak orang, adalah menurunkan prioritas penyelidikan atas penganiayaan tahanan oleh pasukan Amerika di Afghanistan, dan malah berfokus pada dugaan kejahatan skala besar yang dilakukan oleh Taliban dan ISIS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement