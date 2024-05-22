Peristiwa 22 Mei : Air India Express Jatuh hingga Kerusuhan Pasca-Pilpres 2019

Kerusuhan massa pendemo protes hasil Pilpres 2019 di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. (Foto: Okezone.com/Heru)

BERAGAM peristiwa penting pernah terjadi pada 22 Mei sepanjang masa, baik di dalam maupun luar negeri. Di Indonesia salah satu paling diingat adalah kerusuhan massa pengunjuk rasa memprotes hasil Pemilihan Presiden 2019.

Berikut beberapa peristiwa yang terjadi pada 22 Mei, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org :

1176 - Sultan Salahuddin Al Ayyubi lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Hashshashin di dekat Aleppo

Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Dia juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadits Abu Dawud.

BACA JUGA:

1990 - Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman