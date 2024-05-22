BERAGAM peristiwa penting pernah terjadi pada 22 Mei sepanjang masa, baik di dalam maupun luar negeri. Di Indonesia salah satu paling diingat adalah kerusuhan massa pengunjuk rasa memprotes hasil Pemilihan Presiden 2019.
Berikut beberapa peristiwa yang terjadi pada 22 Mei, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org :
1176 - Sultan Salahuddin Al Ayyubi lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Hashshashin di dekat Aleppo
Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Dia juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadits Abu Dawud.
1990 - Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman