INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertama Kalinya dalam Sejarah, Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Peragaan Baju Renang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:42 WIB
Arab Saudi jadi tuan rumah peragaan baju renang untuk pertama kalinya dalam sejarah (Foto: AFP)
RIYADH - Dalam upaya untuk memodernisasi Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammad Bin Salman dengan cepat mengubah lanskap negara tersebut.

Mulai dari meluncurkan proyek futuristik seperti proyek Neom hingga mengadakan peragaan busana baju renang yang pertama, kerajaan ini telah mengalami banyak kemajuan.

Arab Saudi mengadakan pertunjukan pakaian renang pertamanya pada Jumat (17/5/2024), yang menampilkan karya desainer Maroko Yasmina Qanzal.

Koleksinya sebagian besar mencakup setelan one-piece dalam nuansa merah, krem, dan biru. Pilihan warna dan desain Qanzal merupakan upaya untuk menampilkan budaya dan sejarah dunia Arab.

"Memang benar negara ini sangat konservatif, tapi kami mencoba menampilkan pakaian renang elegan yang mewakili dunia Arab,” terangnya.

“Merupakan suatu kehormatan untuk terlibat dalam momen bersejarah ini,” lanjutnya.

