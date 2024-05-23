Profil Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan Sekutu Israel yang Bertemu Ebrahim Raisi Beberapa Jam Sebelum Kecelakaan Helikopter

BAKU - Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bersama mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi telah meresmikan fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Sungai Araz yang merupakan perbatasan antara kedua negara. Fasilitas ini diberi nama Giz Galasi yang dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan listrik bagi kedua negara serta memfasilitasi irigasi pertanian.

Peresmian fasilitas ini memperoleh antusiasme dari Ilham Aliyev yang disampaikannya melalui pidatonya pada upacara hari Minggu (19/05/2024).

“Proyek indah seperti ini akan meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja masyarakat kami dan oleh karena itu akan menjadi langkah selanjutnya menuju kesuksesan,” kata Aliyev, dikutip Eurasianet. “Saya yakin akan ada banyak proyek bersama serupa di masa depan,” tambahnya.

Ilham Aliyev dengan nama lengkapnya Ilham Heydar oghlu Aliyev merupakan seorang politikus Azerbaijan yang menjabat sebagai presiden ke-4 Azerbaijan hingga saat ini. Aliyev lahir pada tanggal 24 Desember 19 di Baku sebagai anak kedua dari mantan presiden Azerbaijan Heydar Aliyev. Ayahnya menjabat sebagai presiden dari tahun 1993 hingga 2003 yang kemudian digantikan oleh Ilham Aliyev.

Aliyev sebelum aktif terlibat dalam dunia politik masuk dalam Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow (Moscow State Institute of International Relations/MGIMO) pada tahun 1977 dan melanjutkan pendidikan pascasarjananya pada tahun 1982. Beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang sejarah pada tahun 1985 dan melanjutkan karirnya sebagai pengajar di MGIMO selama lima tahun dari tahun 1985 hingga 1990.

Mengutip Wikipedia, Aliyev diangkat sebagai presiden pada tanggal 31 Oktober 2003, setelah menjabat sebagai perdana menteri Azerbaijan selama dua bulan.

Sebelumnya, Aliyev pernah diangkat sebagai wakil presiden Perusahaan Minyak Negara Republik Azerbaijan atau State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) pada tahun 1994 hingga 2003.