Polisi Tangkap Bajing Loncat Curi 50 Kg Gula Curah di Lampung

LAMPUNG - Polsek Panjang menangkap seorang bajing loncat yang beraksi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Selasa (21/5/2024) malam.

Pelaku merupakan seorang pemuda berinisial NVL (19) warga Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Bandarlampung.

Kapolsek Panjang Kompol Martono mengatakan, NVL ditangkap atas viralnya sebuah video aksi pelaku mencuri 2 karung gula curah dari atas mobil truk yang sedang melintas di Jalan Soekarno Hatta, Panjang.