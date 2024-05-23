Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Bajing Loncat Curi 50 Kg Gula Curah di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:16 WIB
Polisi Tangkap Bajing Loncat Curi 50 Kg Gula Curah di Lampung
Bajing loncat ditangkap. (Foto: Polsek Panjang)
A
A
A

LAMPUNG - Polsek Panjang menangkap seorang bajing loncat yang beraksi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Selasa (21/5/2024) malam.

Pelaku merupakan seorang pemuda berinisial NVL (19) warga Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Bandarlampung.

 BACA JUGA:

Kapolsek Panjang Kompol Martono mengatakan, NVL ditangkap atas viralnya sebuah video aksi pelaku mencuri 2 karung gula curah dari atas mobil truk yang sedang melintas di Jalan Soekarno Hatta, Panjang.

Halaman:
1 2 3
      
