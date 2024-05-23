Polisi Tangkap WNA Bawa 2,6 Kg Ganja, Digerebek saat Akan Transaksi

JAYAPURA - Sebanyak 98 bungkus plastik bening berisikan ganja berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota dari tangan Warga Negara Asing (WNA) Asal Papua New Guinea, di Argapura belum lama ini.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengatakan, terduga pelaku berinisial HH (23) yang merupakan warga asli Papua New Guinea yang sedang bersiap untuk melakukan transaksi di Wilayah Argapura.

“Awalnya Tim Opsnal Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika yang diduga jenis ganja di salah satu rumah yang berada di Argapura Bawah Distrik Jayapura Selatan. Kemudian tim mendatangi TKP dan melakukan penggerebekan,” ucapnya, Kamis (23/5/2024).

Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 1 orang WN Papua New Guinea bersama barang bukti yang diduga berisikan narkotikan jenis ganja seberat 2,6 Kg.