INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rekannya Dianiaya, Ratusan Ojol Mengamuk Pukuli Tukang Parkir Liar

Indra Yosse , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |04:30 WIB
Rekannya Dianiaya, Ratusan Ojol Mengamuk Pukuli Tukang Parkir Liar
Ojol pukuli tukang parkir yang aniaya rekannya (Foto: Mukhtar Bagus)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang juru parkir liar menjadi bulan-bulan ratusan massa driver ojek online di Pekanbaru, Riau. Pasalnya, seorang rekan dari mereka dipukul oleh dua orang juru parkir sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berdarah di bagian kepalanya.

Ratusan driver ojek online mendatangi pelaku penganiayaan yang sedang diamankan polisi di sebuah minimarket di Jalan Soebarantas, Pekanbaru. Saat petugas Polsek Binawidya menggiring pelaku ke atas mobil, puluhan driver ojol langsung menggeruduk dan memukul pelaku.

Tukang parkir tersebut menjadi bulan-bulanan sehingga angota polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seorang anggota polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara.

Pelaku yang berhasil diamankan dari amukan massa ojek online tersebut dibawa ke kantor Polsek Binawidya untuk diperiksa.

Menurut keterangan saksi, Dery, seorang juru parkir memaksa meminta uang parkir kepada rekannya sehinnga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Binawidya, Pekanbaru. Sementara korban yang mengalami luka berdarah di bagian kepalanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
