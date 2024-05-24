Dianggap Janggal, Keluarga Yakin Pegi Tak Terlibat Kasus Vina Cirebon

CIREBON - Setelah ditangkapnya Pegi Setiawan, salah satu dari tiga DPO kasus pembunuhan Vina di Cirebon oleh Polda Jawa Barat, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah keluarga Pegi Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Penangkapan Pegi ternyata dinilai janggal oleh pihak keluarga. Keluarga meyakini betul, jika Pegi Setiawan yang ditangkap dan masuk dalam DPO tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam.

Pasalnya, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Pegi Setiawan berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan bersama ayahnya.

Pengacara keluarga Pegi Setiawan, Sugianti Iriani juga menilai ada kejanggalan lain. Di mana, beberapa hari setelah kejadian, rumah keluarga Pegi juga sempat digeledah polisi dan mengamankan dua kendaraan motor.

Namun, pengacara pegi juga mempertanyakan kenapa Pegi Setiawan baru ditangkap 2 hari lalu oleh Polda Jawa Barat.