HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Kesal Ditegur, 2 Pria Aniaya Satpam di Bekasi hingga Kepalanya Dijahit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |00:03 WIB
Diduga Kesal Ditegur, 2 Pria Aniaya Satpam di Bekasi hingga Kepalanya Dijahit
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seorang Satpam bernama Gerzon Petrus Lekatompessy dianiaya dua orang pria di Apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Korban dianiaya hingga mengalami luka jahitan di kepala.

Penganiayaan bermula saat Petrus tengah diminta untuk membeli obat nyamuk di warung. Petrus pun keluar apartemen tempatnya bekerja dan bertemu dua orang pelaku.

Awalnya, ia tidak menaruh curiga, namun saat kembali tiba-tiba pelaku mendekatinya. Kedua pelaku yang juga diduga dalam kondisi mabuk bahkan sempat mengancamnya.

"Pelaku mengadang saya dan menanyakan 'Kamu ya yang menceritakan pergerakan kami dan segala macam?' lalu saya menjawab Pak Taufik sudah lama tinggal di sini dan saya hanya menjalankan tugas seperti apa yang sudah kita tugaskan dan tidak ada yang lebih," ucap Gerzon kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).

Pelaku pun tak terima dan emosi, Petrus mengaku dirinya diserang pada bagian kepalanya. Petrus yang mencoba melarikan diri kembali mendapat pukulan yang bisa ditangkisnya, belakangan ia pun dilempar batu oleh para pelaku.

"Waktu saya lagi menangkis dilempar lagi batu ke kepala saya dan di situ ada rekaman videonya dan di situlah mungkin berdarah," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
