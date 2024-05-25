Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Remaja Bersajam Diduga Hendak Tawuran Ditangkap Polisi di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |02:01 WIB
4 Remaja Bersajam Diduga Hendak Tawuran Ditangkap Polisi di Depok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
DEPOK - Sebanyak empat anak berurusan dengan hukum (ABH) diamankan Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok lengkap dengan sejumlah senjata tajam (sajam) diduga hendak tawuran di wilayah Cagar Alam, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (24/5/2024) dini hari.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengatakan bahwa empat ABH telah digelandang ke Mapolsek Pancoran Mas untuk dimintai keterangan.

"Ada 4 ABH (yang diamankan Tim Perintis Presisi), sementara masih dilakukan interogasi ke mereka," kata Tri saat dikonfirmasi.

Tri menambahkan, barang bukti sajam berbentuk celurit hingga pedang disita. Namun, pihaknya mendalami terkait kepemilikan sajam tersebut.

"Barang bukti besi panjang bentuk celurit 2, bentuk pedang 2. Masih dilakukan interogasi kepada mereka dan saksi. Ada padanya atau tidak," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
