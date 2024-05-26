Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Basarnas Evakuasi Remaja Wanita Hipotermia saat Mendaki Gunung Bawakaraeng

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |00:02 WIB
Basarnas Evakuasi Remaja Wanita Hipotermia saat Mendaki Gunung Bawakaraeng
Evakuasi pendaki hipotermia. (Foto: Basarnas)
A
A
A

GOWA - Basarnas Makassar kembali mengerahkan tim ke Gunung Bawakaraeng untuk melakukan evakuasi terhadap seorang pendaki wanita, Sabtu (25/5/2024). 

Informasi yang dihimpun, pendaki wanita bernama Naila berusia 19 tahun itu mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Pos 9 Gunung Bawakaraeng pada Jumat (24/5/2024).

"Mereka berempat naik ke Gunung Bawakaraeng pada Jumat (24/5) namun salah satu pendaki perempuan mengalami hipotermia," ujar Afie Djulkifli, Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar dalam Operasi SAR evakuasi Korban Hipotermia.

Afie menuturkan, Jumat malam (24/5/2024) pihak Basarnas Makassar mendapatkan informasi dari teman pendaki tersebut bahwa seorang teman perempuannya mengalami hipotermia di Pos 9 Gunung Bawakaraeng.

"Dari informasi yang berjalan bahwa korban sempat beberapa kali tidak sadarkan diri saat dalam perjalanan evakuasi," ungkap Afie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234/basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153473/momen_anggota_komisi_v_kesal_tak_didengarkan_oleh_kepala_basarnas-08RL_large.jpg
Momen Anggota Komisi V Kesal Tak Didengarkan oleh Kepala Basarnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078361/basarnas-gF2v_large.jpg
Tragis, 2 Anggota Basarnas Gugur saat Mencari Korban Hanyut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064870/kapal_karam-OAda_large.jpg
Basarnas Evakuasi 127 Penumpang Kapal Karam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/340/3008032/basarnas-47-korban-banjir-lahar-dingin-di-sumbar-ditemukan-meninggal-cStdwvGlJH.jpg
Basarnas: 47 Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990947/mantan-kabasarnas-didakwa-terima-suap-dana-komando-dari-vendor-proyek-pengadaan-barang-dan-jasa-tRDOt3j3eS.jpg
Mantan Kabasarnas Didakwa Terima Suap Dana Komando dari Vendor Proyek Pengadaan Barang dan Jasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement