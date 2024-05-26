Basarnas Evakuasi Remaja Wanita Hipotermia saat Mendaki Gunung Bawakaraeng

GOWA - Basarnas Makassar kembali mengerahkan tim ke Gunung Bawakaraeng untuk melakukan evakuasi terhadap seorang pendaki wanita, Sabtu (25/5/2024).

Informasi yang dihimpun, pendaki wanita bernama Naila berusia 19 tahun itu mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Pos 9 Gunung Bawakaraeng pada Jumat (24/5/2024).

"Mereka berempat naik ke Gunung Bawakaraeng pada Jumat (24/5) namun salah satu pendaki perempuan mengalami hipotermia," ujar Afie Djulkifli, Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar dalam Operasi SAR evakuasi Korban Hipotermia.

Afie menuturkan, Jumat malam (24/5/2024) pihak Basarnas Makassar mendapatkan informasi dari teman pendaki tersebut bahwa seorang teman perempuannya mengalami hipotermia di Pos 9 Gunung Bawakaraeng.

"Dari informasi yang berjalan bahwa korban sempat beberapa kali tidak sadarkan diri saat dalam perjalanan evakuasi," ungkap Afie.