Gempa M4,2 Guncang Luwu Timur Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,2 mengguncang Luwu Timur, pukul 22:32 WIB, Minggu (26/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 2.19 LS, 120.81 BT atau 59 Km Barat Laut Luwu Timur. Adapun gempa tersebut berkedalaman 5 Km. Gempa Dirasakan (MMI) III Mangkutana.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)