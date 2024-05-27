Sebelum Cabuli Muridnya, Oknum Guru Ngaji Paksa Korban Nonton Film Porno

LAMPUNG BARAT - Sebelum mencabuli anak muridnya, oknum guru ngaji di Lampung Barat berinisial BS (50) kerap memaksa korban untuk menonton film porno.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Iptu Juherdi Sumandi saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (27/5/2024).

"Korban dipaksa untuk menonton video porno, setelah itu korban dipaksa untuk melakukan adegan tersebut," ujar Kasat.

Juherdi menuturkan, dalam kasus pencabulan terhadap anak muridnya tersebut, tak hanya murid perempuan, namun terdapat juga korban anak laki-laki.

"Ada korban laki-laki juga, jadi pas laki-laki dicabuli, pelaku ini ngomong ke anak perempuan nggak boleh lihat disuruh nunduk, abis nonton video itu dipegang kemaluannya," kata Juherdi.

BACA JUGA: Kapolri Buka Suara soal Dugaan Anggota Densus Menguntit Jampidsus Kejagung

Juherdi menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum guru ngaji tersebut.

"Kami masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain apakah mereka juga menjadi korban," ungkapnya.