Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebelum Cabuli Muridnya, Oknum Guru Ngaji Paksa Korban Nonton Film Porno

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:58 WIB
Sebelum Cabuli Muridnya, Oknum Guru Ngaji Paksa Korban Nonton Film Porno
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Sebelum mencabuli anak muridnya, oknum guru ngaji di Lampung Barat berinisial BS (50) kerap memaksa korban untuk menonton film porno.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Iptu Juherdi Sumandi saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (27/5/2024).

"Korban dipaksa untuk menonton video porno, setelah itu korban dipaksa untuk melakukan adegan tersebut," ujar Kasat.

Juherdi menuturkan, dalam kasus pencabulan terhadap anak muridnya tersebut, tak hanya murid perempuan, namun terdapat juga korban anak laki-laki.

"Ada korban laki-laki juga, jadi pas laki-laki dicabuli, pelaku ini ngomong ke anak perempuan nggak boleh lihat disuruh nunduk, abis nonton video itu dipegang kemaluannya," kata Juherdi.

Juherdi menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum guru ngaji tersebut.

"Kami masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain apakah mereka juga menjadi korban," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Porno Guru Cabul Pencabulan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement