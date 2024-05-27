Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Ungkap Motif Guru Ngaji di Lampung Cabuli Muridnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |23:16 WIB
Polisi Ungkap Motif Guru Ngaji di Lampung Cabuli Muridnya
Oknum guru ngaji di Lampung Barat cabuli muridnya (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Oknum guru ngaji berinisial BS (50) di Lampung Barat melakukan pencabulan terhadap anak muridnya untuk kepuasan nafsu.

Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Iptu Juherdi Sumandi saat dikonfirmasi, Senin (27/5/2024).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan pencabulan untuk mencari kepuasan sendiri," ujar Juherdi.

Juherdi menuturkan, saat hendak melakukan perbuatan asusila, pelaku BS kerap mengancam para korban.

"Jadi pas udah dipertontonkan video porno, anak-anak ini kan disuruh praktekin, kalo nggak mau nanti disabet menggunakan rotan petunjuk ngaji. Dia kan guru ngajinya, jadi korban ini takut," ungkapnya.

Juherdi melanjutkan, perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum guru ngaji terhadap anak muridnya tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023.

"Sejak tahun 2023, tapi ini masih terus kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman, termasuk jumlah korban itu masih kami dalami," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement