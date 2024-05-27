Polisi Ungkap Motif Guru Ngaji di Lampung Cabuli Muridnya

Oknum guru ngaji di Lampung Barat cabuli muridnya (Foto: dok polisi)

LAMPUNG BARAT - Oknum guru ngaji berinisial BS (50) di Lampung Barat melakukan pencabulan terhadap anak muridnya untuk kepuasan nafsu.

Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Iptu Juherdi Sumandi saat dikonfirmasi, Senin (27/5/2024).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan pencabulan untuk mencari kepuasan sendiri," ujar Juherdi.

Juherdi menuturkan, saat hendak melakukan perbuatan asusila, pelaku BS kerap mengancam para korban.

"Jadi pas udah dipertontonkan video porno, anak-anak ini kan disuruh praktekin, kalo nggak mau nanti disabet menggunakan rotan petunjuk ngaji. Dia kan guru ngajinya, jadi korban ini takut," ungkapnya.

Juherdi melanjutkan, perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum guru ngaji terhadap anak muridnya tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023.

"Sejak tahun 2023, tapi ini masih terus kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman, termasuk jumlah korban itu masih kami dalami," tuturnya.