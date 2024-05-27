Dor! Pengunjung Warung Kopi di Simalungun Ditembak OTK di Bagian Kepala

SIMALUNGUN - Seorang pria paruh baya bernama Pendi Saragih (50) menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) saat berada di warung kopi tak jauh dari rumahnya. Insiden penembakan terjadi di Jalan Besar Tigarunggu-Saribudolok, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalugun, Sumatra Utara, pada Senin (27/5/2024) siang tadi.

Akibat tembakan itu, Pendi terpaksa dilarikan ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Pendi selamat dengan mengalami luka tembak di bagian atas kepalanya.

Kapolres Simalugun, AKBP Choky S Meliala melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, membenarkan adanya penembakan itu.

"Iya benar, kejadiannya sekitar pukul 11.50 WIB tadi di warung kopi milik Sahrun Purba yang tak jauh dari tempat tinggal korban. Pelakunya belum bisa kita identifikasi," kata AKP Ghulam dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Ghulan menyebutkan bahwa untuk mengungkap kasus penembakan itu pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan oleh tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi yang saat penembakan berada di lokasi kejadian.

"Kita sudah mengamankan barang bukti berupa proyektil peluru serta membuat sketsa TKP. Hasil olah TKP menunjukkan arah peluru menuju pintu besi warung kelontong UD. Yuli yang bersebelahan dengan warung kopi tersebut. Tim Opsnal berhasil menemukan pecahan proyektil di dalam kardus minuman anak-anak merek Kiko," jelasnya.