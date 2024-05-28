Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pintu Kaca Pemda Kaimana Dirusak, ASN dan Tenaga Honor Berhamburan Keluar

Abdul Rahman , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |03:00 WIB
Pintu Kaca Pemda Kaimana Dirusak, ASN dan Tenaga Honor Berhamburan Keluar
Kantor Pemkab Kaimana dirusak warga (Foto: MPI)
A
A
A

KAIMANA - Dua pintu kaca kantor Pemkab Kaimana dirusak oleh seorang warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10:00 WIT. Di mana aktivitas kantor setelah libur 4 hari telah berjalan.

Pintu kaca setebal 10 mili tersebut hancur berkeping-keping setelah dipukul menggunakan alat tajam oleh pelaku.

Akibat kejadian tersebut para ASN dan tenaga honorer sempat panik dan berhamburan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut sejumlah saksi mata di TKP mengatakan bahwa pelaku datang membawa kapak kecil Padang dan juga kayu yang telah diruncing tajam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139900/bus_persik_kediri-xhYF_large.jpg
CCTV dan Video Warga Jadi Kunci Menguak Pelaku Pelemparan Batu ke Bus Persik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/519/3139648/polres_malang-IkHq_large.jpg
15 Saksi Diperiksa Terkait Pelemparan Bus Persik di Stadion Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120035/pembalap_liar-OqcN_large.jpg
Kesal Ditegur, Pembalap Liar Robohkan Pagar Rumah Ketua RT di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/340/3112865/perusakan-c1E2_large.jpg
Provokasi hingga Bakar Peternakan Ayam, 11 Warga dan Santri Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/608/3109989/perusakan-sZow_large.jpg
Korban yang Mobilnya Dirusak Oknum TNI di Deliserdang Belum Dapat Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/525/3108515/perusakan-na4b_large.jpg
Bak Bang Jago, Pria Papua Tenteng Sajam Rusak Mobil Warga di Bandung, Begini Akhirnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement