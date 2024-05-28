Pintu Kaca Pemda Kaimana Dirusak, ASN dan Tenaga Honor Berhamburan Keluar

KAIMANA - Dua pintu kaca kantor Pemkab Kaimana dirusak oleh seorang warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10:00 WIT. Di mana aktivitas kantor setelah libur 4 hari telah berjalan.

Pintu kaca setebal 10 mili tersebut hancur berkeping-keping setelah dipukul menggunakan alat tajam oleh pelaku.

Akibat kejadian tersebut para ASN dan tenaga honorer sempat panik dan berhamburan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut sejumlah saksi mata di TKP mengatakan bahwa pelaku datang membawa kapak kecil Padang dan juga kayu yang telah diruncing tajam.