Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Melanda 30 Desa di Kabupaten Tanggamus, 358 Rumah Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |11:17 WIB
Banjir Melanda 30 Desa di Kabupaten Tanggamus, 358 Rumah Terdampak
Rumah warga berdampak banjir di Tanggamus (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, surut pada Senin (27/5) kemarin. Kejadian ini menyebabkan 30 desa yang tersebar di delapan kecamatan terendam banjir pada Sabtu (25/5) pekan lalu, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kecamatan Talang Padang merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang terdampak banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 16 desa terendam air dengan ketinggian beragam.

Sedangkan kecamatan lain yang juga terkena bencana ini yaitu Kecamatan Kota Agung Barat (5 desa), Bandar Negeri Semuong (3), Wonosobo (2), Semaka (2), dan masing-masing 1 desa di Air Naningan, Ulu Belu, Kota Agung Timur.

"Data sementara per Senin (27/5), pukul 13.00 WIB, BNPB mencatat 358 rumah warga terdampak. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih melakukan pendataan kerugian," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Selain sektor pemukiman, banjir berdampak pada fasilitas umum 1 unit, tanggul rusak sepanjang 435 meter, jembatan putus 1 unit. Guyuran lebat hujan juga menyebabkan adanya material longsor yang menutup badan jalan pada 7 titik.

Sementara itu, dampak korban jiwa terekam warga meninggal dunia 3 orang dan hilang 1 orang. Jumlah populasi warga terdampak yang telah terdata hingga Senin (27/5) kemarin sebanyak 902 KK. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat itu tidak menyebabkan adanya pengungsian warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188379//hasan_nasbi-yIuW_large.jpg
Singgung Akar Masalah Banjir Sumatera, Hasan Nasbi: Bukan Kesalahan Satu atau Dua Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188376//prabowo_cicipi_makanan_di_posko_pengungsian-cKrW_large.jpg
Momen Prabowo Cicipi Makanan di Posko Pengungsi Banjir Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/482/3188358//banjir-AY9Z_large.jpg
Banjir Sumatera Picu Trauma Dahsyat, Ini Catatan Psikologi Korban yang Perlu Dipahami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367//prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188366//presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-UNZ2_large.jpg
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188359//wamensos_agus_jabo_priyono-HWTA_large.jpg
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement