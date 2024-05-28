Banjir Melanda 30 Desa di Kabupaten Tanggamus, 358 Rumah Terdampak

JAKARTA - Banjir di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, surut pada Senin (27/5) kemarin. Kejadian ini menyebabkan 30 desa yang tersebar di delapan kecamatan terendam banjir pada Sabtu (25/5) pekan lalu, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kecamatan Talang Padang merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang terdampak banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 16 desa terendam air dengan ketinggian beragam.

Sedangkan kecamatan lain yang juga terkena bencana ini yaitu Kecamatan Kota Agung Barat (5 desa), Bandar Negeri Semuong (3), Wonosobo (2), Semaka (2), dan masing-masing 1 desa di Air Naningan, Ulu Belu, Kota Agung Timur.

"Data sementara per Senin (27/5), pukul 13.00 WIB, BNPB mencatat 358 rumah warga terdampak. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih melakukan pendataan kerugian," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Selain sektor pemukiman, banjir berdampak pada fasilitas umum 1 unit, tanggul rusak sepanjang 435 meter, jembatan putus 1 unit. Guyuran lebat hujan juga menyebabkan adanya material longsor yang menutup badan jalan pada 7 titik.

BACA JUGA: Masa Tanggap Darurat Banjir Bandang di Padang Panjang Diperpanjang

Sementara itu, dampak korban jiwa terekam warga meninggal dunia 3 orang dan hilang 1 orang. Jumlah populasi warga terdampak yang telah terdata hingga Senin (27/5) kemarin sebanyak 902 KK. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat itu tidak menyebabkan adanya pengungsian warga.