HOME NEWS JABAR

Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan dengan Brio dan Terlindas Truk di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:23 WIB
Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan dengan Brio dan Terlindas Truk di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Sabar (39), pengendara motor tewas akibat terlindas truk di Jalan Caringin, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024) pukul 07.55 WIB. Korban tewas di lokasi kejadian dan dievakuasi ke Rumah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan korban yang mengendarai sepeda motor Vario bernomor poliso AD 4609 KO melaju dari arah timur Jalan Soekarno-Hatta ke barat Jalan Caringin Bandung. Di lokasi kejadian, korban hendak menyalip truk berpelat nomor polisi (nopol) D 8638 FK di depannya.

Namun saat hendak menyalip, kata Kanit Gakkum, korban Sabar bertabrakan dengan minibus Brio nopol D 1799 ABS yang melaju dari arah berlawanan. Minibus Brio dikendarai oleh Melinda Kuswanto.

"Setelah bertabrakan dengan Brio, korban dan sepeda motornya jatuh ke kiri dan tubuh korban ke kolong truk Hino sehingga terlindas," kata Kanit Gakkum, Selasa (28/5/2024).

AKP Arif menyatakan, petugas Unit Gakkum Satlantas Polda Jabar masih menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Petugas mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Polisi juga memeriksa sopir Brio dan truk.

AKP Arif mengimbau masyarakat untuk berkendara dalam kecepatan normal dan berhati-hati. "Kejadian ini masih dalam penanganan petugas Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung," ujar dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
