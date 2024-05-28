Advertisement
HOME NEWS JABAR

ABG yang Tenggelam di Sungai Cicactih Sukabumi Ditemukan Tewas, Tersangkut Sejauh 5 Km dari TKP

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:10 WIB
ABG yang Tenggelam di Sungai Cicactih Sukabumi Ditemukan Tewas, Tersangkut Sejauh 5 Km dari TKP
A
A
A

SUKABUMI - Satria Jibran (14) bocah yang tenggelam di Sungai Cicatih, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan tersangkut sejauh 5 kilometer.

Korban yang di temuan pada selasa (28/5/2024) pagi itu sebelumnya diketahui warga di bantaran sungai Cicatih tepatnya di Leuwi Layung Sari, Kecamatan Cikembar dengan kondisi meninggal.

“Korban akhirnya kami temukan sekitar pukul 07.30 WIB pagi ini pada radius sekitar 5 KM dari lokasi kejadian, kemudian jasad korban kita evakuasi menuju RSUD Sekarwangi untuk proses selanjutnya dan kita serahkan kepada pihak keluarga,” ucap Koordinator Pos SAR Sukabumi Suryo Adianto.

Sebelumnya Suryo Adianto menyebutkan upaya pencarian hari kedua terhadap bocah yang tenggelam di Sungai Cicatih, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, masih belum membuahkan hasil.

Tim SAR Gabungan telah mengerahkan 3 Search Rescue Unit (SRU) untuk mempercepat pencarian korban yang bernama Satria Jibran Destiawan (14 tahun). Namun, hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menyatakan bahwa pencarian sudah dilakukan hingga ke area PLTA sejauh 5 kilometer dari tempat kejadian perkara (TKP) korban jatuh.

"Pencarian sampai detik ini kita masih nihil, pencarian 2 hari kita sudah lakukan hingga PLTA sejauh 5 km," kata Suryo, Senin (27/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sukabumi mayat tenggelam
