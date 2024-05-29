Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

India Dilanda Gelombang Panas Parah, Suhu Hampir Mencapai 50 Derajat C

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |15:34 WIB
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW DELHI - Departemen cuaca India mengeluarkan peringatan merah untuk beberapa bagian barat laut negara itu pada Rabu, (29/5/2024) memperingatkan gelombang panas yang parah. Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah beberapa bagian ibu kota Delhi mencatat suhu tertinggi yang pernah ada, hampir 50 derajat Celsius.

Peringatan merah menyiratkan "kemungkinan besar" orang terkena "penyakit panas dan sengatan panas", dan menyerukan "perawatan ekstrem" bagi orang-orang yang rentan, menurut Departemen Meteorologi India.

India sedang bergulat dengan suhu yang sangat tinggi pada musim panas ini, dan departemen cuaca mengatakan kondisi “gelombang panas hingga gelombang panas yang parah” kemungkinan akan terus berlanjut di beberapa wilayah, termasuk ibu kota, hingga Rabu.

India menyatakan gelombang panas ketika suhu maksimum suatu wilayah 4,5 C hingga 6,4 C lebih tinggi dari biasanya, sedangkan gelombang panas parah dinyatakan ketika suhu maksimum 6,5 C lebih tinggi dari biasanya atau lebih.

Stasiun cuaca lokal di lingkungan Mungeshpur dan Narela di Delhi mencatat suhu 49,9 derajat Celcius pada Selasa, (28/5/2024) – rekor sepanjang masa untuk kota tersebut dan 9 C di atas normal, demikian dilaporkan Reuters.

Pemerintah daerah Delhi juga membatasi pasokan air karena panasnya cuaca. Dikatakan bahwa ketinggian air di Sungai Yamuna, sumber utama, rendah.

Kota ini tidak memiliki pasokan air yang tidak terputus setiap saat, namun pemerintah mengatakan lingkungan yang menerima air selama beberapa jam, dua kali sehari, akan dikenakan pembatasan lebih lanjut.

