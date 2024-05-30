Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Serang Korsel dengan Ratusan Balon Berisi Sampah Hingga Kotoran Hewan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |06:30 WIB
Korut Serang Korsel dengan Ratusan Balon Berisi Sampah Hingga Kotoran Hewan
Balon yang diyakini dikirim oleh Korea Utara berisi berbagai macam benda mulai dari sampah hingga kotoran hewan, terlihat di Cheorwon, Korea Selatan, 29 Mei 2024. (Foto: Yonhap via Reuters)
SEOUL - Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 150 balon yang membawa sampah dan kotoran hewan melintasi perbatasan bersama dengan Korea Selatan demikian dilaporkan kantor berita Yonhap, pada Rabu, (29/5/2024) mengutip pihak militer. Aksi ini tampaknya merupakan pembalasan Pyongyang atas kampanye selebaran yang dilakukan oleh aktivis Korea Selatan.

Balon-balon tersebut mulai melintasi perbatasan pada Selasa, (28/5/2024) malam, jatuh di berbagai bagian negara itu, dan mencapai provinsi Gyeongsang Selatan di tenggara Korea Selatan – lebih dari 280 km dari Korea Utara, kata outlet tersebut.

Balon-balon tersebut membawa berbagai macam sampah – seperti botol plastik, baterai, dan bagian sepatu – dan bahkan kotoran hewan, sehingga sampah tersebut berserakan saat jatuh ke tanah. Personel militer mengumpulkan benda-benda tersebut untuk dianalisis secara rinci, kata seorang pejabat Kepala Staf Gabungan (JCS) kepada kantor berita tersebut.

“Tindakan Korea Utara ini jelas melanggar hukum internasional dan sangat mengancam keselamatan rakyat kami,” kata JCS. “(Kami) dengan tegas memperingatkan Korea Utara untuk segera menghentikan tindakannya yang tidak manusiawi dan vulgar.”

Militer Seoul telah menyarankan masyarakat untuk tidak menyentuh benda-benda tersebut dan melapor ke pihak militer atau polisi terdekat jika mereka menemukannya, dan memperingatkan bahwa balon-balon tersebut dapat menyebabkan kerusakan jika jatuh.

Menurut laporan tersebut, Korea Utara pada Minggu, (26/5/2024) memperingatkan bahwa mereka akan menyebarkan “gundukan kertas bekas dan kotoran” di wilayah perbatasan sebagai “aksi balas dendam” terhadap distribusi selebaran anti-Pyongyang yang dilakukan oleh aktivis Seoul.

