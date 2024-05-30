Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Depok Digegerkan Kemunculan Ular Sanca Sepanjang 3 Meter di Saluran Pembuangan Air

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |03:29 WIB
Warga Depok Digegerkan Kemunculan Ular Sanca Sepanjang 3 Meter di Saluran Pembuangan Air
Petugas evakuasi ular sanca (foto: dok petugas damkar depok)
A
A
A

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok mengevakuasi ular sanca, sepanjang tiga meter yang berada di dalam sebuah saluran pembuangan air kamar mandi, di sebuah rumah Jalan Jimun Raya, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu 29 Mei 2024 dini hari.

"Jenis penyelamatan evakuasi ular sanca di saluran pembuangan air kamar mandi," kata Kasi Penyelamatan DPKP Depok, Tessy Haryati saat dikonfirmasi.

Dalam video yang diterima terlihat petugas damkar harus melakukan pembongkaran saluran air untuk mengevakuasi ular sanca tersebut.

Tim penyelamat dari Pos Merdeka dengan empat personil dikerahkan untuk mengevakuasi ular sanca tiga meter. Adapun alat yang digunakan diantaranya sarung tanga, senter, grab stick, snake hook, dan paratech percussive.

(Awaludin)

      
