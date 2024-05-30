Puluhan Advokat Siap Bela Pegi Setiawan alias Perong Tersangka Pembunuh Vina Cirebon

BANDUNG - Puluhan advokat se-Jawa Barat siap mendampingi dan membela Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudian alias Eky di Cirebon pada 2016.

Muchtar Efendi, perwakilan dari tim kuasa hukum Pegi alias Perong mengatakan bahwa terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Pegi.

"Jadi, perubahannya itu karena ada penambahan lumayan besar dari panasihat hukum yang akan mendampingi calon klien kami," kata Muchtar, Kamis (30/5/2024).

BACA JUGA:

Muchtar menyatakan, total sudah 64 pengacara dari berbagai daerah di Jabar ingin menjadi kuasa hukum dan membela Pegi dalam menghadapi jeratan kasus serius yang dituduhkan kepadanya. "Total ada 64 orang. Itu pun kemungkinan masih bisa terus bertambah," ujar Muchtar.

"Ini menunjukkan bahwa antusias rekan-rekan (advokat) ini sangat tinggi dan peduli dengan kasus yang berkembang," tutur dia.

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, Pegi Setiawan alias Perong ditangkap polisi di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Pria yang berprofesi kuli bangunan itu ditangkap saat pulang kerja.

Pegi Perong ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eky pada 2016 silam. Bahkan Pegi dituding sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan tersebut. Polisi mengklaim mengantongi bukti keterlibatan Pegi dalam kasus itu.