Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ajukan Penangguhan Penahanan ke Polda Jabar

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:11 WIB
Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ajukan Penangguhan Penahanan ke Polda Jabar
Pegi Setiawan alias Perong, tersangka pembunuhan Vina Cirebon (Foto: ANTARA/Risan Al Farisi)
A
A
A

BANDUNG - Puluhan kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan kekasihnya M Rizky Rudiana alias Eky. Penangguhan penahanan diajukan karena itu hak tersangka Pegi.

"Penangguhan penahanan karena itu hak dari tersangka, maka kita punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan," kata Muchtar Efendi, tim kuasa hukum Pegi kepada wartawan, Rabu 29 Mei 2024 malam.

Namun Muchtar tidak menjelaskan secara rinci alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan pemahanan untuk Pegi dan siapa yang menjamin.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement