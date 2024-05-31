JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,6 mengguncang Tambolaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari ini, Jumat (31/5/2024) pagi.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:13 WIB.
BACA JUGA:
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
BACA JUGA:
"#Gempa Mag:3.6, 31-May-2024 05:13:20WIB, Lok:9.13LS, 119.42BT (39 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:29 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )