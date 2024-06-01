Gempa Goyang Tojo Una-Una Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 2,0 melanda Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Sabtu (1/6/2024) sekitar pukul 01.45 WIB.

Dilansir dari akun media sosial X Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di koordinat 0,63 Lintang Selatan - 121,85 Bujur Timur.

Pusat gempa terletak di 62 kilometer arah Timur Laut Tojo Una-Una, pada kedalaman 18 kilometer.

"Gempa Mag:2.0, 01-Jun-2024 01:45:23WIB, Lok:0.63LS, 121.85BT (62 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:18 Km," tulis akun BMKG.

Meski demikain tidak dijelaskan dampak dari gempa tersebut.

"Disklaimer :Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Salman Mardira)