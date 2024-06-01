Gawat! Stok Obat-obatan di RSUD Abdul Manap Jambi Sudah 2 Bulan Kosong, Pasien "Menjerit"

JAMBI - Pasien yang melakukan kontrol rutin di RSUD Abdul Manap, Kota Jambi mengeluhkan persediaan obat-obatan yang kosong. Ironisnya, hal ini sudah terjadi sejak dua bulan lalu.

Seorang pasien, Andreas Prasetyo yang acap kali melakukan kontrol bulanan secara rutin ke poliklinik jantung RSUD Abdul Manap, karena sedang mengalami sakit pembengkakan jantung mengaku sebagian persediaan obat di sana kosong.

"Awalnya obat yang tersedia di apotek rawat jalan RSUD aman dan lancar. Tapi, sudah sekitar dua bulan ini, sebagian jenis obat yang biasa saya konsumsi ternyata tidak tersedia, terutama obat yang berhubungan dengan syaraf dan jantung," katanya, Jumat 31 Mei 2024.

Pasien yang sudah kontrol rutin sejak 2023 ini mengatakan, biasanya kontrol dilakukan sebulan sekali, berupa pemeriksaan dokter dan pemberian obat.

Saat pemeriksaan, petugas apotek RSUD yang ditemuinya memberi tahu bahwa stok obat sedang kosong. Karena itu, dirinya diminta untuk mencari obat di luar rumah sakit.

"Kalau bulan pertama stok kosong. Nanti akan dihubungi petugas bila obat telah tersedia. Namun sampai sekarang, saya tidak pernah dihubungi," tutur Andreas.

Begitu juga dengan bulan berikutnya, stok beberapa jenis obat masih kosong. "Kali ini petugas apotek mengatakan, silakan cari obat di luar dengan resep dari rumah sakit. Kami bon dulu, nanti hubungi nomor ini," tandasnya menirukan kalimat dari petugas apotek RSUD Abdul Manap.

Lantaran membutuhkan obat untuk sakit yang dideritanya, warga Mayang, Kota Jambi tersebut harus merogoh kocek saku lagi di apotek luar RSUD.

"Saat itu, saya menebus obat dengan harga sekitar Rp200 hingga Rp300 ribu. Kalau dengan menggunakan BPJS Kesehatan tidak perlu keluar uang banyak," imbuhnya.

Dia tidak sendiri, karena sejumlah pasien yang kontrol dan antre obat di apotek RSUD Abdul Manap juga mengeluhkan hal yang sama.

"Kalau pas antre kemarin, beberapa pasien juga bilang obatnya mereka juga kosong," pungkasnya.