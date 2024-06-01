Gempa M4,8 Guncang Alor NTT

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,8 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Gofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 14:12 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.8, 01-Jun-2024 14:12:42WIB, Lok:8.88LS, 124.17BT (77 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:94 Km #BMKG," tulis BMKG.

