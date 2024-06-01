Gempa M 3,8 Guncang Pacitan

JAKARTAc- Gempa berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang Tenggara Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (1/6/2024). Gempa terjadi dengan kedalaman 10 KM.

Dilansir dari akun media sosial X Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa berkekuatan magnitudo 3,8 terjadi pada pukul 04.26 WIB.

"Gempa Mag:3.8, 01-Jun-2024 04:26:49WIB, Lok:9.99LS, 111.28BT (202 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Meski demikain tidak dijelaskan dampak dari gempa tersebut.

"Disklaimer :Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Salman Mardira)