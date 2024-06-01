Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PKB Berikan Rekomendasi Willem Wendik untuk Cagub Papua Tengah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |18:51 WIB
PKB Berikan Rekomendasi Willem Wendik untuk Cagub Papua Tengah
Willem Wendik terima rekomendasi dari PKB untuk Cagub Papua Tengah (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan rekomendasi kepada calon gubernur (Cagub) Papua Tengah Willem Wendik.

"Kami serahkan rekomendasi Bapak Willem Wendik sebagai calon Gubernur Papua Tengah," kata Anggota Desk Pilkada DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, Sabtu (1/6/2024).

Iman berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi katalisator untuk menggalang koalisi. "Saya sangat yakin Pak Willem dapat membangun koalisi. Dan lebih yakin. Lagi Pak Willem mampu membungun Papua Tengah," tuturnya.

Setelah mendapat rekom, William berjanji membesarkan PKB di Papua Tengah. "Saya berterima kasih pada keluarga besar PKB. Dengan rekomendasi ini, kita memiliki tanggung jawab besar membesarkan PKB," katanya usai menerima surat rekomendasi.

Apalagi, ungkap Willem, kehadirannya di PKB mendapat sambutan luar biasa dari Desk Pilkada DPP PKB. "Sambutan itu menjadi pemompa semangat bagi kami untuk terus bergerak mencari rekan koalisi," ujarnya.

