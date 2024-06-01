Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Gelar Arak-arakan Keliling Bandung Rayakan Persib Juara Liga 1

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |10:49 WIB
Pemprov Jabar Gelar Arak-arakan Keliling Bandung Rayakan Persib Juara Liga 1
Arak-arakan Persib di Bandung (foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengapreasi prestasi Persib yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 musim 2023/2024 usai mengalahkan Madura United dengan skor agregat 6-1.

"Juara yang ke 3 untuk liga, dan kita sampaikan selamat untuk Persib dan seluruh masyarakat Jawa Barat atas pencapaiannya ini," ucap Bey usai acara Nobar Persib di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (31/5/2024) malam.

Untuk mengapresiasi perjuangan para punggawa Persib, kata Bey, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berencana menggelar proses arak-arakan pada Sabtu (1/6/2024) hari ini.

Nantinya, para tim Persib akan menggunakan kendaraan bus Bandung On The Tour (Bandros), dengan rute mulai dari Gerbang Tol Pasteur menuju titik akhir di Gedung Sate.

"Mereka naik bus jam 11 datang di Padalarang, kemudian naik bis Persib sampai Pasteur, dari Pasteur ganti Bandros ke Baltos sampai Graha Persib, kemudian dari Sulanjana ke Dago, dari Dago ke Riau lalu ke Istiqamah dan terakhir masuk ke Gedung Sate," terangnya.

Oleh karena itu, Bey pun mengajak seluruh Bobotoh untuk bersama-sama menyambut kedatangan Persib dengan mengutamakan ketertiban dalam berlalu lintas.

"Bobotoh juga silahkan menyambut tapi mohon dengan tertib, karena kita tau ini weekend jadi pertama kalau ada ambulan coba diutamakan ambulan dan beri jalan sedikit untuk masyarkat lain, yang paling penting adalah tertib," tandasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
