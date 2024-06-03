Menangkan Pilpres Meksiko, Presiden Obrador Ucapkan Selamat kepada Claudia Sheinbaum

MEKSIKO - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengucapkan selamat kepada Claudia Sheinbaum yang akan menjadi presiden wanita pertama Meksiko.

Sheinbaum, memenangkan pemilihan presiden Meksiko, menurut penghitungan sampel cepat yang dilakukan lembaga pemilihan National Electoral Institute (INE) yang dirilis pada Minggu (2/6/2024) malam.

Penghitungan cepat yang dilakukan lembaga pemilu memperkirakan hasil pemilu berdasarkan sampel yang mewakili suara di seluruh negeri. Ini memiliki margin kesalahan +/-1,5%.

Presiden lembaga pemilihan mengatakan Sheinbaum memperoleh antara 58,3 persen dan 60,7 persen suara, menurut sampel statistik.

Sheinbaum pun mendeklarasikan kemenangan dalam pemilihan presiden di media sosial.

Sheinbaum yang juga seorang ilmuwan berusia 61 tahun yang menjabat sebagai Wali Kota Mexico City dari 2018 hingga 2023, mendapat dukungan dari Presiden petahana Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador, yang telah berkuasa sejak tahun 2018, tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden, karena berdasarkan konstitusi Meksiko, masa jabatan presiden dibatasi untuk satu kali masa jabatan enam tahun.

Pemimpin populer tersebut malah mendukung Sheinbaum, yang merupakan bagian dari partainya, Morena. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat persetujuan hampir 60%.