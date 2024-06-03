Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bantah Jadi Boneka Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Tegaskan Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |16:05 WIB
Bantah Jadi <i>Boneka</i> Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Tegaskan Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Bantah jadi 'boneka' Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum tegaskan akan berdiri di atas kaki sendiri (Foto: Reuters)
A
A
A

MEKSIKO – Kemenangan Claudia Sheinbaum dalam pemilihan presiden (pilpres) Meksiko menurut penghitungan cepat atau quick count menarik banyak perhatian warga di sana.

Beberapa pihak berasumsi bahwa Sheinbaum akan menjadi 'boneka' Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador yang berada dalam satu partai yaki Partai Morena.

Sheinbaum, seorang ilmuwan yang menjabat sebagai Wali Kota Mexico City dari 2018 hingga 2023, diketahui mendapat dukungan dari López Obrador.

Wanita berusia 61 tahun ini telah menekankan bahwa dia adalah wanita yang ‘berdiri’di kakinya sendiri, dan pada saat yang sama berjanji untuk terus mengembangkan apa yang dia katakan sebagai pencapaian López Obrador.

Dia menolak klaim oposisi bahwa dia akan menjadi "boneka" Lopez Obrador, meskipun dia berjanji untuk melanjutkan banyak kebijakannya termasuk kebijakan yang telah membantu masyarakat termiskin di Meksiko.

Analis politik Viri Rios mengatakan klaim kalangan oposisi yang menuduh Sheinbaum akan menjadi boneka merupakan pendapat yang murni seksisme.

“Sulit dipercaya bahwa orang-orang tidak percaya dia akan membuat keputusan sendiri, dan saya pikir itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia perempuan,” katanya, dikutip Reuters.

Partai mereka, Morena, membanggakan bagaimana jutaan orang Meksiko berhasil keluar dari kemiskinan selama enam tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
