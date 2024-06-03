Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Penumpang KM Permata Nusantara Terjun ke Laut, Ditemukan Meninggal 3 Hari Kemudian

Bulan Sri Indra Maya , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |02:17 WIB
Penumpang KM Permata Nusantara Terjun ke Laut, Ditemukan Meninggal 3 Hari Kemudian
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BONE - Seorang penumpang kapal fery, KM Permata Nusantara, melompat ke laut saat kapal tersebut sedang berlayar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuju Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Akibatnya, penumpang tersebut ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari.

Korban diketahui bernama Syamsuddin, terjun ke laut saat kapal fery baru saja meninggalkan Pelabuhan Bajoe, sekitar 30 menit setelah kapal tersebut berlayar.

Diduga, korban yang merupakan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengalami depresi berat dengan adanya masalah keluarga. Sehingga korban nekat terjun ke laut.

Mendapat laporan terkait hal tersebut, tim SAR gabungan dari Basarnas, Brimob Den C Bone, Satpol PP, Polair, dan tim lainnya, langsung melakukan pencarian.

Setelah tiga hari pencarian dilakukan, korban baru ditemukan dan sudah tidak bernyawa dengan posisi terapung dan telentang di perairan Bajoe. Korban ditemukan sekitar dua mil dari lokasi korban melompat.

Jenazah korban langsung dievakuasi ke daratan menggunakan perahu karet kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement