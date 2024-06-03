Penumpang KM Permata Nusantara Terjun ke Laut, Ditemukan Meninggal 3 Hari Kemudian

BONE - Seorang penumpang kapal fery, KM Permata Nusantara, melompat ke laut saat kapal tersebut sedang berlayar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuju Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Akibatnya, penumpang tersebut ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari.

Korban diketahui bernama Syamsuddin, terjun ke laut saat kapal fery baru saja meninggalkan Pelabuhan Bajoe, sekitar 30 menit setelah kapal tersebut berlayar.

Diduga, korban yang merupakan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengalami depresi berat dengan adanya masalah keluarga. Sehingga korban nekat terjun ke laut.

Mendapat laporan terkait hal tersebut, tim SAR gabungan dari Basarnas, Brimob Den C Bone, Satpol PP, Polair, dan tim lainnya, langsung melakukan pencarian.

BACA JUGA: ICW Minta Calon Pimpinan KPK Tidak Melanggar Etik dan Berintegritas

Setelah tiga hari pencarian dilakukan, korban baru ditemukan dan sudah tidak bernyawa dengan posisi terapung dan telentang di perairan Bajoe. Korban ditemukan sekitar dua mil dari lokasi korban melompat.

Jenazah korban langsung dievakuasi ke daratan menggunakan perahu karet kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone.