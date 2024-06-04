Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Tewaskan 4 Orang, Kanselir Jerman Peringatkan Tantangan Lingkungan yang Kritis

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:52 WIB
JERMAN – Banjir akibat hujan deras di Jerman selatan telah memakan korban jiwa sedikitnya empat orang.

Para korban termasuk tiga orang yang ditemukan di ruang bawah tanah yang terendam banjir pada Senin (3/6/2024). Pada Minggu (2/6/2024) seorang petugas pemadam kebakaran tewas ketika mencoba menyelamatkan warga yang terjebak.

Ribuan orang di negara bagian Bavaria dan Baden-Württemberg telah meninggalkan rumah mereka sejak hujan lebat mulai turun pada Jumat (31/6/2024).

Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang mengunjungi daerah yang terkena dampak, mengatakan banjir tersebut merupakan pengingat akan tantangan lingkungan yang kritis.

“Kita tidak bisa mengabaikan tugas menghentikan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia,” katanya pada Senin (3/6/2024), dikutip BBC.

Di Schorndorf, sebelah timur Stuttgart di Baden-Württemberg, mayat seorang pria dan seorang wanita ditemukan di ruang bawah tanah pada Senin (3/6/2024) malam.

Salah satu kota yang terkena dampak paling parah di Bavaria adalah Manching, sekitar 80 km (50 mil) utara Munich. Sekitar 800 orang dievakuasi setelah bendungan di dekatnya jebol.

