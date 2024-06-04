Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin G7 Dukung Penuh Rencana Perdamaian Gaza yang Diusung Joe Biden

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:52 WIB
Pemimpin G7 Dukung Penuh Rencana Perdamaian Gaza yang Diusung Joe Biden
Pemimpin G7 dukung penuh rencana perdamaian Gaza yang diusung Joe Biden (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA - Para pemimpin negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7) sepenuhnya mendukung dan akan berdiri di belakang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang komprehensif untuk perang Gaza yang digariskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. G7 juga menyerukan Hamas untuk menerimanya.

“Kesepakatan itu akan mengarah pada gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera, peningkatan bantuan kemanusiaan yang signifikan dan berkelanjutan untuk didistribusikan ke seluruh Gaza, dan berakhirnya krisis ini secara permanen, dengan terjaminnya kepentingan keamanan Israel dan keselamatan warga sipil Gaza,” kata pernyataan itu pada Senin (3/6/2024), dikutip Reuters.

G7, di mana Italia memegang jabatan presiden bergilir pada tahun 2024, menegaskan kembali dukungannya untuk jalur yang kredibel menuju perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara.

Biden memaparkan apa yang dia gambarkan sebagai proposal gencatan senjata Israel tiga fase minggu lalu, dan mendapat reaksi awal yang positif dari Hamas.

Halaman:
1 2
      
