Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rencana Gencatan Senjata Gaza Mendadak Berubah Jadi Permainan Bertahan Hidup yang Mematikan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |08:32 WIB
Rencana Gencatan Senjata Gaza Mendadak Berubah Jadi Permainan Bertahan Hidup yang Mematikan
Rencana gencatan senjata di Gaza berubah jadi permainan bertahan hidup yang mematikan (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Bagi para pemimpin Hamas dan Israel, mengakhiri perang di Gaza telah menjadi permainan mematikan untuk bertahan hidup.

Jangka waktu berakhirnya perang dapat sangat menentukan masa depan politik dan cengkeraman kekuasaan mereka. Bagi pemimpin Hamas Yahya Sinwar, bahkan hal itu bisa menjamin kelangsungan hidupnya secara fisik.

Hal inilah yang menyebabkan negosiasi sebelumnya gagal. Itu juga sebabnya pertanyaan tentang bagaimana mengakhiri pertempuran secara permanen ditunda ke tahap terakhir dari rencana yang digariskan oleh Presiden AS Joe Biden pada Jumat (31/5/2024).

Transisi antara pembicaraan mengenai kesepakatan terbatas sandera-tahanan ke diskusi tentang gencatan senjata permanen, diakui Biden, akan menjadi sulit.

Namun di sinilah keberhasilan atau kegagalan kesepakatan terbaru ini kemungkinan besar akan bergantung.

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, memiliki alasan domestik yang kuat untuk ingin mengambil kesepakatan ini selangkah demi selangkah.

Fase pertama, seperti yang digariskan oleh Biden, adalah pembebasan puluhan sandera, baik hidup maupun mati. Hal ini akan disambut baik di negara di mana kegagalan untuk membebaskan semua orang yang ditahan oleh Hamas, bagi banyak orang, merupakan noda moral yang mencolok dalam pengelolaan perangnya.

Namun Hamas kemungkinan besar tidak akan menyerahkan sandera yang paling sensitif secara politik, yakni perempuan, terluka, lanjut usia tanpa jaminan bahwa Israel tidak akan memulai kembali perang begitu mereka tiba di rumah.

Bocoran informasi yang dikutip oleh media Israel pada Senin (3/6/2024) pagi menunjukkan bahwa Netanyahu telah mengatakan kepada rekan-rekannya di parlemen bahwa Israel akan tetap membuka pilihannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement