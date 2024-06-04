Rencana Gencatan Senjata Gaza Mendadak Berubah Jadi Permainan Bertahan Hidup yang Mematikan

Rencana gencatan senjata di Gaza berubah jadi permainan bertahan hidup yang mematikan (Foto: Reuters)

GAZA - Bagi para pemimpin Hamas dan Israel, mengakhiri perang di Gaza telah menjadi permainan mematikan untuk bertahan hidup.

Jangka waktu berakhirnya perang dapat sangat menentukan masa depan politik dan cengkeraman kekuasaan mereka. Bagi pemimpin Hamas Yahya Sinwar, bahkan hal itu bisa menjamin kelangsungan hidupnya secara fisik.

Hal inilah yang menyebabkan negosiasi sebelumnya gagal. Itu juga sebabnya pertanyaan tentang bagaimana mengakhiri pertempuran secara permanen ditunda ke tahap terakhir dari rencana yang digariskan oleh Presiden AS Joe Biden pada Jumat (31/5/2024).

BACA JUGA: Palestina Ajukan Permohonan ke ICJ untuk Bergabung dengan Afsel dalam Kasus Genosida Gaza Lawan Israel

Transisi antara pembicaraan mengenai kesepakatan terbatas sandera-tahanan ke diskusi tentang gencatan senjata permanen, diakui Biden, akan menjadi sulit.

BACA JUGA: Warga Gaza yang Kembali ke Jabalia Gambarkan Kehancuran Mengerikan Usai Operasi Militer Israel 3 Minggu

Namun di sinilah keberhasilan atau kegagalan kesepakatan terbaru ini kemungkinan besar akan bergantung.

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, memiliki alasan domestik yang kuat untuk ingin mengambil kesepakatan ini selangkah demi selangkah.

Fase pertama, seperti yang digariskan oleh Biden, adalah pembebasan puluhan sandera, baik hidup maupun mati. Hal ini akan disambut baik di negara di mana kegagalan untuk membebaskan semua orang yang ditahan oleh Hamas, bagi banyak orang, merupakan noda moral yang mencolok dalam pengelolaan perangnya.

Namun Hamas kemungkinan besar tidak akan menyerahkan sandera yang paling sensitif secara politik, yakni perempuan, terluka, lanjut usia tanpa jaminan bahwa Israel tidak akan memulai kembali perang begitu mereka tiba di rumah.

Bocoran informasi yang dikutip oleh media Israel pada Senin (3/6/2024) pagi menunjukkan bahwa Netanyahu telah mengatakan kepada rekan-rekannya di parlemen bahwa Israel akan tetap membuka pilihannya.