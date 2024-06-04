Perindo Sulteng Gelar Turnamen Sepak Bola Usia Dini, Cari Bibit Muda Berbakat

PALU - Ketua Yayasan Nosigalo Sahabat Abadi yang juga Ketua DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), Mahfud Masuara berharap kejuaraan sepak bola usia dini yang melibatkan berbagai klub dari seluruh Sulawesi Tengah bisa melahirkan bibit muda berbakat.

Kejuaraan sepak bola usia dini itu digelar Yayasan Nosigalo Sahabat Abadi (NOSABI). Ada tiga kategori kelompok umur yakni, U-12, U-14, dan U-16.

“Ajang ini juga menjadi wadah untuk mencari bibit-bibit baru yang bisa mengikuti jejak Witan Sulaeman, pemain tim nasional Indonesia yang telah bersinar di kancah internasional,” katanya, Senin (3/6/2024).

Mahfud berharap para peserta tetap semangat, baik yang berhasil meraih juara maupun yang belum.

"Berlatihlah dan berjuang untuk meraih mimpi. Dukungan orang tua menjadi salah satu semangat bagi atlet muda kita," ujar Mahfud Masuara.

Dia menambahkan, kejuaraan sepak bola usia dini akan rutin digelar agar lahir bibit muda berbakat. “Kegiatan ini akan terus berlangsung agar sekolah sepak bola dapat menyalurkan bakat atletnya dan membawa Sulawesi Tengah berprestasi di ajang nasional," katanya.

(Salman Mardira)