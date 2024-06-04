Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hasto Bilang PDIP Berpeluang Lawan Calon yang Didukung Jokowi di Pilgub Jateng

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |01:06 WIB
Hasto Bilang PDIP Berpeluang Lawan Calon yang Didukung Jokowi di Pilgub Jateng
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui jika terbuka peluang bagi partainya untuk menghadapi calon kepala daerah yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024.

Hal itu disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan tentang bagaimana sikap PDI Perjuangan menghadapi Pilkada dengan kemungkinan melawan calon yang didukung Jokowi.

"Indikasi itu ada, misalnya di Jawa Tengah," kata Hasto ditemui di Gedung Fisip Universitas Indonesia, Depok, Senin (3/6/2024).

Namun, Hasto tak membeberkan lebih jauh ihwal siapa sosok yang akan didukung Presiden di Jawa Tengah. Begitu juga sebaliknya, dia tak mengungkap siapa yang akan diusung partainya nanti.

Hanya saja, Hasto menjelaskan bahwa konfigurasi politik di daerah, berbeda dengan tingkat nasional. "Kami banyak bekerja sama dengan Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dengan PKB. Tentu saja itu juga dengan Hanura, dengan Perindo dan PPP," ujarnya.

Menurut dia, hal ini bisa terjadi lantaran setiap daerah memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda dalam membangun pemerintahan. Sehingga, partainya tentu akan memerhatikan keunikan dan kesejarahan tersebut ketika membangun kerja sama politik di Pilkada.

